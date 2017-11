Syrie, le cri étouffé : document inédit de Manon Loizeau, le 7 décembre.

Grand Prix de l’Organisation Mondiale contre la Torture au Festival du Film et forum international sur les Droits humains à Genève, mention spéciale du Jury au Prix Italia, Grand prix du Public au festival de documentaire Dok Leipzig : le film documentaire inédit Syrie, le cri étouffé sera diffusé jeudi 7 décembre à 23 heures sur France 2.

Ecrit par Manon Loizeau, Annick Cojean et Souad Weidi. Image Stephane Rossi, Laurent Stoop. Une production Magnéto Presse.

C’est une plainte. Une plainte étouffée, mais assourdissante. Un cri silencieux dont les soubresauts déchirent les murs des prisons, des sous-sols, des antichambres de la mort. C’est le cri des femmes syriennes violées depuis six ans, des geôles de Bachar El-Assad.

Un crime contre l’humain ignoré de tous. Un crime organisé, réfléchi car il est fondé sur l’un des tabous les mieux ancrés dans la société traditionnelle syrienne et il joue sur le silence des victimes, convaincues de risquer le rejet par leur propre famille, voire une condamnation à mort.

Terrible double peine de milliers de femmes syriennes enfermées dans la solitude de leur douleur muette, se sentant « coupables d’être victimes ». Le viol comme arme de guerre en Syrie est aussi le crime le plus tu. C’est un moyen pour détruire non seulement la femme et son identité, mais aussi pour briser sa famille, son clan, et toute forme de résistance.

Comment en Syrie le corps de la femme est devenu territoire de guerre. C’est la question que soulève ce film en donnant la parole à des femmes jusque là emmurées dans la honte et le silence.

Des témoignages rares, exceptionnels, bouleversants, annonce France 2.