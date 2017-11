Téléthon 8 et 9 décembre : la programmation de France Télévisions, dont une parade à Disneyland.

Au cœur du plus grand laboratoire français de recherche dédié aux cellules souches, I-Stem, en direct d’Évry. Entourés de malades et de leurs familles, de chercheurs et de médecins, Eglantine Emeyé et Thomas Sotto feront le point sur les dernières avancées scientifiques.

Samedi de minuit à 6h50 sur France 2 : Sophie Davant, entourée de ses invités, présentera plusieurs documentaires forts en émotion. Puis de 7h à 9h55 : Laurent Bignolas et son équipe proposeront Télématin en direct. Au programme, en dehors des rubriques habituelles, des reportages et des duplex consacrés à ce Téléthon 2017.

Le Téléthon vous transporte au pays des jouets avec les meilleurs moments du Soldat rose à la fabrique de jouets. Avec la présence exceptionnelle de toute la troupe de ce conte musical : Sandrine Kiberlain, Olivia Ruiz, Laetitia Casta, Alain Souchon, Jean-Louis Aubert, Gaëtan Roussel, Renan Luce et Hugh Coltman. Des personnalités viendront également raconter sur le plateau leur rencontre avec des familles et partageront leur regard sur les leçons de vie dont ils ont été les témoins. Puis des scientifiques nous apporteront leur éclairage sur les avancées de la recherche. Enfin, nous vivrons les préparatifs des exploits exceptionnels qui auront lieu le lendemain dans les villes de Saint-Quentin, Aubagne, Angoulême et Beynat.

Vendredi de 18h45 à 19h45 sur France 2 : LE TÉLÉTHON EST UN EXPLOIT. Animé par Sophie Davant, Nagui et Zazie. Accompagnés des quatre familles ambassadrices, de Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM, de Delphine Ernotte Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions, d’artistes, de chercheurs, de bénévoles et d’animateurs du groupe France Télévisions.

Samedi de 14h à 15h20 sur France 2 : QUATRE FAMILLES POUR UN ESPOIR.

Animé par Sophie Davant, Laurent Luyat et Laura Tenoudji.

Ils s’appellent Apollo, Lou, Anaëlle et Mathilde. Ils ont entre 4 et 27 ans. Ils ont quatre personnali- tés, quatre destins et quatre parcours différents. Ils sont tous unis par la même envie de profiter de la vie et de se battre contre la fatalité. Ils sont les quatre héros de ce 31e Téléthon. Sophie Davant et Laurent Luyat vous donnent rendez-vous sur un plateau intimiste pour découvrir leurs histoires aux côtés de leurs proches. Le coup d’envoi sera également donné par l’emblématique Marche des maladies rares.

Samedi de 15h20 à 18h40 sur France 3 : LA FRANCE DE TOUS LES EXPLOITS.

Animé par Agathe Lecaron, Samuel Étienne et Laura Tenoudji.

Angoulême, Aubagne, Beynat et Saint-Quentin, les quatre villes ambassadrices, se sont surpassées en ingénio- sité pour vous offrir des moments de fête sous le signe de la solidarité. Et parce que la mobilisation ne connaît pas de limites, Laura Tenoudji vous conduira aux quatre coins de France pour vous faire vivre dans son Journal du Téléthon les défis et records les plus fous réalisés pendant ce week-end.

Samedi de 18h40 à 19h40 sur France 2 : CHANTONS POUR LE TÉLÉTHON.

Animé par Sophie Davant et Nagui.

Avec des centaines de choristes amateurs et Louane, Imany, Christophe Willem, Claudio Capéo, Dany Brillant, Patrick Fiori, Dave, Chico and the Gypsies...et évidemment Zazie.

Samedi dès 20h50 : LA GRANDE FÊTE.

Animé par Sophie Davant et Nagui.

La Grande Fête mettra à l’honneur tous les héros de ce marathon télévisuel unique : familles, chercheurs, bénévoles et animateurs de France Télévisions partageront ensemble des moments forts à travers des témoignages.

Des personnalités comme Bruno Solo, Samuel Le Bihan et Christophe Michalak, accompagneront, le temps d’un reportage, des familles dans leur quotidien.

Des artistes et chanteurs, tels que Nolwenn Leroy, Christophe Willem, Louane, viendront témoigner en musique de leur solidarité aux côtés des familles.

L’arrivée en direct sur le plateau des représentants des villes ambassadrices et d’autres invités ponctueront également cette émission.

Crédit photos Gilles Scarella - France Télévisions.