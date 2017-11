TMC diffusera le tirage au sort de la Coupe du Monde de football le 1er décembre.

TMC proposera, en exclusivité en clair, le tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018, commenté par Grégoire MARGOTTON et Bixente LIZARAZU, le vendredi 1er décembre à partir de 15h45 sur TMC.

Qualifiée pour la compétition, l’Equipe de France figure parmi les têtes de série avec les nations suivantes : la Russie, pays hôte, l’Allemagne championne du monde en titre, le Brésil, l’Argentine, le Portugal, la Belgique et la Pologne.

A la suite de ce tirage au sort, TMC proposera un numéro spécial de TELEFOOT dédié au tirage au sort du Mondial 2018, présenté par Christian JEANPIERRE avec l’équipe de l’émission.

Le Groupe TF1 diffusera, en exclusivité, en clair, 28 matchs de la COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018. Les 16 plus belles rencontres des phases de poules ainsi que les 5 plus belles affiches des huitièmes de finale, les 3 plus beaux quarts de finale, les 2 demi-finales, la petite finale pour la troisième place et enfin, la Finale de 21ème Coupe du Monde de l’histoire.