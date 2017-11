Avis aux fans du chanteur britannique Harry Styles, révélé au grand public avec le groupe One Direction : NRJ Hits diffuse un concert ce mercredi 15 novembre à 19 heures.

Une heure de live, enregistrée il y a quelques semaines à Manchester, outre-Manche.

Celui qui sera à l’AccorHotel Arena en mars 2018 interprète dans ce concert proposé aujourd’hui les titres. Sign of the times, Two ghosts, Kiwi, entre autres.