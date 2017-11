Un cycle Belmondo dès le 5 décembre sur Paris première (avec notamment un doc inédit).

Un cycle Jean-Paul Belmondo débute le mardi 5 décembre à 20h50 sur la chaîne Paris Première. Une programmation qui débutera par une soirée spéciale : film puis documentaire inédit.

Mardi 05/12 à 20h50 : Peur sur la ville. Réalisé par Henri Verneuil.

Jugeant les mœurs de certaines femmes trop légères, un tueur psychopathe les harcèle par téléphone. Se considérant comme un justicier, « Minos » passe à l'action, et tue l'une d'entre elles. Quand le corps de la jeune femme est retrouvé, le commissaire Letellier, toujours obsédé par sa dernière affaire, se charge de l'enquête. Les meurtres s'intensifiant, Letellier en fait alors une affaire personnelle.

Avec Jean-Paul Belmondo (Commissaire Jean Letellier), Charles Denner (Inspecteur Charles Moissac), Rosy Varte (Germaine Doizon), Adalberto Maria Merli,Jean-François BAalmer...

Le même soir, après le film : Belmondo ou le goût du risque. Réalisé par Jérôme Wybon.

Ce documentaire retrace les plus grands exploits de « Bebel » : en hélicoptère, suspendu dans le vide, en métro, en bateau ou en voiture, plongez dans les coulisses de ses plus spectaculaires cascades grâce aux archives personnelles de Rémy Julienne, son ami de toujours ! Découvrez le portrait de cet acteur légendaire, son exigence et son professionnalisme sans limites à travers les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé ou dirigé.

