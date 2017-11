Un cycle Ingmar Bergman dès ce vendredi soir sur OCS Géants.

Oscarisé trois fois pour le meilleur film en langue étrangère, réalisateur de génie, révolutionnaire qui influença plusieurs générations, Ingmar Bergman laisse un palmarès à la hauteur de son talent.

Maître du drame psychologique, de la comédie douce et du fantastique expressionniste, ses films traitent de sujets réalistes : la mort, la peur, la solitude, mais aussi la famille qui fut pour Bergman un thème récurrent.

Cycle Bergman chaque vendredi sur OCS Géants dès ce soir.

UN ÉTÉ AVEC MONIKA ce vendredi 3 novembre à 20h40. Avec Naemi Briese, Harriet Andersson et Lars Ekborg. Harry et Monika se rencontrent dans un bar à Stockholm, il est manutentionnaire, elle est vendeuse dans une épicerie.

LES FRAISES SAUVAGES vendredi 10 novembre à 20h40. Avec Victor Sjöstrom, Bibi Andersson et Ingrid Thulin. Le docteur Isak Borg part à Lund pour assister à une cérémonie de jubilé en son honneur. Au cours de ce voyage, dans sa limousine et accompagné de sa bru, il fait le point sur sa vie et nalement se réconcilie avec lui-même.

L’ŒIL DU DIABLE vendredi 17 novembre à 20h40. Avec Stig Jarrel, Nils Poppe et Jarl Kulle. Satan se réveille un jour avec un orgelet. Ses conseillers, deux marquis, italien et français du XVIIe siècle, découvrent que la cause du mal est terrestre : une jeune fille a conservé sa pureté première.

L’ATTENTE DES FEMMES vendredi 24 novembre à 20h40. Avec Maj-Britt Nilsson, Eva Dahlbeck et Jarl Kulle. En attendant leurs maris, quatre femmes se font des confidences qui ne plaident guère en faveur du mariage. Une jeune fille, après avoir entendu ces propos, va-t-elle continuer sa vie à deux ?