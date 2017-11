Secrets d'Histoire : une soirée consacrée à Louis XIV ce mardi sur France 2.

Soirée spéciale ce mardi 14 novembre sur France 2 face à une concurrence hard : football, collection Meurtres à..., Le meilleur pâtissier.

Programmation de deux numéros de Secrets d'Histoire centrés sur Louis XIV.

Dans le premier, l'homme et le Roi, Stéphane Bern nous fait découvrir pas à pas l'itinéraire fascinant du Roi-Soleil, son enfance, sa prise du pouvoir, sa conception de l'État et de la monarchie absolue de droit divin qu'il entend incarner, ses batailles, nombreuses, ses amours, tumultueuses, et son goût tout aussi passionné pour les arts, l'architecture, les jardins, la musique ou la danse... Tout cela constitue l'héritage de Louis XIV qui est considérable. Il va inspirer des souverains comme des artistes un peu partout dans le monde. Et certains de ses choix ou de ses décisions vont avoir des conséquences politiques bien après son règne et même jusqu'à nos jours !

Le château de Versailles vous ouvrira ses portes pour évoquer son créateur. Et l'équipe de cette bonne émission fera revivre aussi pour vous des lieux disparus et chargés de symboles comme Marly, le château de Clagny, le Trianon de Porcelaine ou la ménagerie royale.