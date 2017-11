Sans-faute pour Agustin Galiana et Marie Denigot, dansant sur Les moulins de mon coeur (vidéo).

On tient la meilleure prestation - à ce stade de la compétition - de Danse avec les stars cet automne : celle réalisée hier par le comédien Agustin Galiana.

Dans le numéro « switch » proposé hier, samedi 11 novembre sur TF1, sa partenaire était la danseuse Marie Denigot. Tous deux ont exécuté un foxtrot sur un grand classique de Michel Legrand : Les moulins de mon coeur.

Une prestation saluée par les quatre juges et par le public, qui permet à Agustin de prendre la tête du classement hebdomadaire. A revoir ou à découvrir ci-dessous.

Celui que les téléspectateurs de TF1 retrouvent chaque saison dans la série Clem sur TF1 est de plus en plus clairement le favori, face à un trio d’outsiders composé de Lenni-Kim, Tatiana Silva et Joy Esther.

A noter que l'émission a souffert de la forte concurrence hier : le programme attire moins de 4.1 millions de personnes.