Voici qui a quitté l'aventure Secret Story mercredi soir, et sa réaction (vidéo).

Les fidèles de Secret Story avaient exceptionnellement rendez-vous mercredi soir sur NT1. un Prime avancé de 24 heure,s TF1 proposant ce jeudi Danse avec les stars, la soirée de samedi étant réservée aux NRJ Music Awards.

Christophe Beaugrand animait en direct ce programme. Un numéro spécial Halloween où Shirley, Benjamin et Jordan se préparaient à une éventuelle sortie. Moins plébiscité par les votants, c'est Benjamin qui quitte le jeu.

Ce qui était prévu hier, pour les candidats :

"Charlène et Benoit, qui sont en couple dans la vie, doivent cacher leur relation dans la maison. Mais cette semaine, le duo a eu du mal gérer la mission « Bisous », qui les obligeait à s’embrasser quotidiennement à la vue de tous. Le couple est plus en danger que jamais. De leur côté, Noré et Kamila les anges gardiens du couple depuis le début, ont fini par s’agacer de ces maladresses. Entre les deux couples, les liens semblent désormais se distendre et de nouvelles alliances se redessinent. La voix pourrait bien leur proposer un dilemme qui les eloignera à jamais.

Laura, qui file le parfait amour avec Alain, prendra part à une incroyable supercherie. Mais elle ignore qu’elle devra composer avec une invitée inattendue ! Comment la belle brune va-t-elle réagir ?

Cette semaine, Shirley et Barbara avaient pour mission de se faire passer pour des ex. Et Jordan est tombé dans le panneau. Mais comment réagira-t-il en découvrant que Barbara, qu’il croyait sincère, s’est à nouveau jouée de lui ?

Citrouilles, esprits malveillants, clowns farceurs dilemmes de l'horreur deviendront les pires cauchemars des habitants. Alors oseront-ils affronter leurs peurs ?"