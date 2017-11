Vous allez adorer The Upside Downs avec le cast de Stranger Things (vidéo).

En promo TV pour la saison 2 de la série Stranger Things, visible depuis quelques petites semaines sur Netflix, les quatre jeunes comédiens masculins sont passés en mode 60's pour le talk de James Corden, The Late Late Show.

Le résultat est on ne peut plus sympathique et le nombre de visionnages de cette séquence Motown devrait sacrément gonfler tout au long du week-end.

Voici Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp reprendre des classique des Jackson 5 et des Four Tops.

Si vous disposez de peu de temps, allez directement à 3'20" :