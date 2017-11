Wendy Bouchard animera Terra Terre sur Public Sénat dès le mois de janvier.

A compter de janvier 2018, la journaliste Wendy Bouchard rejoindra la chaîne politique et citoyenne Public Sénat pour animer un nouveau magazine mensuel « Terra Terre » produit par Zadig Presse et qui fera la part belle aux engagements et initiatives citoyennes en matière d’environnement, est-il annoncé.

"Je suis très heureux d'accueillir sur Public Sénat Wendy Bouchard, dont le professionnalisme et le lien de grande proximité avec le public sont reconnus et très appréciés", souligne Emmanuel Kessler, Président Directeur général de Public Sénat.

"Je suis ravie de rejoindre Public Sénat avec cette émission citoyenne dans l'empreinte de la chaîne. J'y apporterai mon regard et m'apprête à découvrir comme vous des initiatives fortes et solidaires pour mieux vivre ensemble et préserver notre planète. Un "Terra Terre" commun et enthousiasmant", explique Wendy Bouchard.

Wendy Bouchard reste par ailleurs présente sur France 3, à la tête des programmes Cette Semaine Là et Boulevard de la Seine.