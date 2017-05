France 5 rediffuse ce mardi à 20h40 un documentaire exceptionnel signé Alexandre Valenti. Fipa d’Or 2013 dans la catégorie Reportage, ce film retrace le combat acharné des Grands-mères de la Place de Mai pour retrouver leurs petits-enfants disparus.

Depuis 40 ans, Les Grands-mères de la place de Mai, ONG fondée en 1977 en Argentine, a pour objectif de de retrouver les enfants volés par la dictature militaire et de les rendre à leur familles légitimes. Ce film retrace le combat acharné des Grands-mères de la Place de Mai pour retrouver leurs petits-enfants disparus. Un combat exemplaire et universel.

Durant la dictature argentine, de 1976 à 1983, des militaires au pouvoir séquestrent des femmes enceintes, les font accoucher dans des maternités clandestines, les assassinent et s'approprient leurs bébés. 35 ans plus tard, un procès inédit et exceptionnel, pour vol de bébés, plan systématique d Etat, et crime contre l'humanité s'ouvre à Buenos Aires à l'encontre de deux anciens présidents de la République et neuf autres dignitaires de la dictature. A l'origine de ce procès, la persévérance et le combat exemplaire d une poignée de femmes, les Grands-mères de la Place de Mai . Unissant traque et science génétique, elles ont réussi à retrouver 107 des 500 bébés volés de la Dictature.

Pour ces jeunes adultes, découvrir leurs origines, leurs vraies familles et leurs vraies identités, est une étape complexe dans leur vie. Le combat continue jusqu à les retrouver tous.

Après la diffusion de ce film, Marina Carrère d'Encausse proposera un débat de 40' avec plusieurs invités.