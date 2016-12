La chaîne jeunesse Toonami fait son arrivée dans les offres Canal.

La chaîne jeunesse TOONAMI, du groupe Turner (Cartoon Network et Boomerang notamment) sera disponible dès le mois prochain sur le bouquet des offres Canal.

Canal 164 dès le 17 janvier.

La programmation est centrée sur les super-héros. Les amateurs d'animation retrouveront les aventures des héros DC Comics, dont Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern. Et ceux de la franchise Marvel, dont Les 4 fantastiques et les X-Men. Ou encore les Thundercats. Parmi les autres séries à l'antenne, Dragon Ball Super.