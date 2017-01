Saison 7 de Vampire Diaries dès ce 13 janvier sur Série Club.

Première diffusion en France de la saison 7 de la série américaine Vampire Diaries dès ce vendredi 13 janvier 2017. Programmation des épisodes 07.01 à 07.03 dès 20h50.

Le début : Kai a désormais lié la vie d'Elena à celle de sa meilleure amie, Bonnie. Damon est donc forcé de vivre sans son âme sœur. Bonnie, elle, en ressort plus forte que jamais et décide de devenir un guide pour Damon : elle pourra ainsi le garder à l'œil, comme il le fait pour Alaric depuis la perte de sa fiancée Jo. Pendant ce temps, Stefan décide de protéger Mistic Falls des agissements de sa mère, Lily. Avec ceux qu'elle aime appeler « sa famille », les Hérétiques, ils ne perdent pas de temps pour mettre la ville à feu et à sang…

Avec Paul WESLEY (Stefan Salvatore), Ian SOMERHALDER (Damon Salvatore), Candice KING (Caroline Forbes), Katerina GRAHAM (Bonnie Bennett), Zach ROERIG (Matt Donovan), Matthew DAVIS (Alaric Saltzman), Michael MALARKEY (Enzo), Elizabeth BLACKMORE (Valerie Tulle), Scarlet BYRNE (Nora Hildegard), Teressa LIANE (Mary Louise), Annie WERSCHING (Lily Salvatore), Jaiden KANE (Beau) et Justice LEAK (Malcolm).