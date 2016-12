Vendredi 13 janvier 2017, dans le cadre d'une soirée continue consacrée à Dalida , France 3 diffusera à 20h55 le documentaire "Dalida, la discographie" puis le documentaire "Dalida, la femme qui rêvait d'une autre scène" à 22h00.

"Dalida, la discographie"

Plus qu’une vedette aux succès populaires, Dalida s’est hissée au rang d’icône internationale tout au long d’une carrière extraordinaire, rythmée de tubes légendaires inscrits pour toujours dans la mémoire collective.

À l'occasion du trentième anniversaire de la disparition de la star, France 3 célèbre cette artiste unique dans un portrait musical «Dalida, la discographie». Ce film retrace la carrière d’une Dalida flamboyante et glamour à travers tous ses succès emblématiques... Dalida s'illustre dans tous les genres et sur toutes les époques musicales, de Monday, Tuesday en passant par J’attendrai, Besame mucho, Lambeth walk ou encore Il faut danser reggae... Mais aussi dans un répertoire plus mélancolique comme les reflets de sa propre vie Pour ne pas vivre seul, À ma manière, Il venait d’avoir 18 ans, Téléphonez-moi...

«Dalida, la discographie», un documentaire émouvant, touchant, et authentique telle que le fut Dalida.

"Dalida, la femme qui rêvait d'une autre scène"

"Éclatante et sombre", selon les mots de son amie Line Renaud qui témoigne dans le documentaire de Gérard Miller et Anaïs Feuillette aux côtés d’une quinzaine d’autres témoins (Orlando, Serge Lama, Bertrand Delanöe, Liza Azuelos, Jean Sobieski, David Lelait-Helo, et Rosy Gigliotti - cousine et secrétaire de Dalida...),

Dalida doutait sans cesse d’elle-même, et sa vie amoureuse comme sa vie professionnelle lui laissèrent toujours un sentiment d’inachevé. S’intéressant au destin exceptionnel de celle qui devint à 20 ans une vedette, à 30 ans une star et à 40 ans une icône, le documentaire de Gérard Miller et Anaïs Feuillette retrace pas à pas le parcours de Dalida et, éclairé par un regard freudien, permet de comprendre la logique d’une femme qui ne renonça jamais à poursuivre le chemin de son désir.