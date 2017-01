Enquête sur un mystère à la Tour Eiffel ce mercredi soir sur France 2.

France 2 propose ce mercredi à 20h55 le téléfilm français inédit Mystère à la tour Eiffel. Réalisé par Léa Fazer. Scénario d'Elsa Marpeau et Mathieu Missoffe.

Avec Marie Denarnaud, Aïssa Maïga, Grégori Derangère...

En marge de l’ouverture de la tour Eiffel lors de l’exposition universelle de 1889, trois ingénieurs des entreprises Eiffel sont tués dans des circonstances obscures. Fille de l’un d’eux et récemment divorcée, Louise Massart choque la bonne société par son désir de liberté et se retrouve injustement accusée du meurtre de son père. Internée à La Salpêtrière, elle va découvrir, grâce à l’hypnose, que la clef de l’affaire se trouve en elle, et trouver enfin la force de faire accepter sa différence.

Puis vers 22h25, rediffusion de Mystère au Moulin-Rouge. Réalisé par Stéphane Kappes. Scénario d'Elsa Marpeau et Mathieu Missoffe.

Avec Émilie Dequenne, Grégory Fitoussi, Dominique Besnehard, Adrienne Pauly, Marius Colucci, Guy Lecluyse, Iván González, Jacques Weber...

Diane se rend à Paris pour rechercher sa sœur Marie, dont elle a perdu la trace. Elle se fait embaucher au Moulin-Rouge pour mener son enquête, car sa sœur y travaillait comme danseuse jusqu'à ce qu'elle disparaisse....

Crédit photo © Charlotte Schousboe.