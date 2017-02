La Une des hebdos TV ce lundi : Florent Pagny, Nicole Kidman, Matt Pokora...

La Une des hebdomadaires de la presse TV parus ce lundi 13 février 2017.

Alors que The Voice débute samedi sur TF1, Télé 7 Jours affiche le coach Florent Pagny sur sa couverture. Je veux être là où on ne m'attend pas dit celui qui a répondu présent lors des 6 éditions. A noter une interview de Jean-Paul Belmondo, à l'honneur dans quelques jours sur Canal+ et aux César.

The Voice bénéficie aussi d'un coup de projecteur dans Télé Star. Le mag a choisi pour sa Une M. Pokora et l'animateur Nikos Aliagas. Devenir père comme Nikos, j'en ai très envie, confie celui qui qui connaît le succès avec l'album de reprises de Claude François. Matt Pokora qu'on retrouve également en couv' de Télé Z.

Focus sur la nouvelle vie d'Iris Mittenaere, désormais Miss Univers, dans Télé Poche.

+ le bon filon de la télé, pour les émissions de cuisine, dans Télé 2 semaines + la comédienne australienne Nicole Kidman en Une de Télé Câble Sat.

Manque Télé Loisirs.