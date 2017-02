Les cerveaux avec Laurence Boccolini sur TF1 : présentation des épreuves.

Pour rappel, TF1 diffuse samedi 11 février en première partie de soirée le divertissement Les Cerveaux. Animé par Laurence Boccolini. Présentation des épreuves ci-dessous.

Ils ont entre 13 et 67 ans Ils viennent de toutes les régions de France et comptent bien remporter le titre de Français le plus intelligent ! Leur sélection s’est déroulée en 2 temps : une phase de présélection basée sur un test d’intelligence écrit pour retenir les meilleurs parmi des milliers de Français, puis une phase d'ateliers regroupant des exercices pratiques sur chacune des 6 formes d'intelligence. Les 12 Cerveaux qui s'affronteront dans l'émission sont ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats lors de la phase d’ateliers. Ils sont donc les meilleurs, dans toutes les formes d’intelligence. Mais, comme tout le monde, ils ont eux aussi une forme d'intelligence de prédilection, dans laquelle ils sont les plus performants… et c'est justement sur cette forme d’intelligence qu'ils vont d'abord se départager lors de 6 duels en début d'émission.



Le 1er Duel fait appel à l’Intelligence visuelle : Nos chers mannequins.

Océan, 27 ans, comédienne de paris affronte Adrien, 35 ans, Pilote de ligne du Val de Marne. Les 2 experts de l’intelligence visuelle se retrouvent face à des scènes de vie des comédiens de la série « Nos Chers Voisins ». La scène est figée. Les candidats ont 20 secondes pour la mémoriser avant qu’elle ne disparaisse derrière un rideau. Lorsque le rideau s’ouvre, un seul élément de la scène a été modifié. Le candidat qui le trouve en premier marque un point. Celui qui obtient le plus de points à l’issue du duel se qualifie pour la seconde manche.

Le second duel sollicite l’intelligence sociale : La boite à émotions.

Claude, Major de la police s’oppose au jeune Cyprien, 13 ans de Paris Les participants sont face à un écran où apparaît le visage d’une personnalité. Mais l’émotion exprimée par la personnalité est-elle sincère ou jouée, vraie ou fausse ?

Le 3ème duel sollicite l’intelligence logique : Danse avec les chiffres.

Ludwig, Interne en médecine de 27 ans des Alpes-Maritimes sera face à Chrystelle ; professeur des écoles de 44 ans du Var. Les candidats sont face à la troupe des danseuses du Moulin Rouge. Sous leurs jupons, des chiffres ont été fixés. Le but du jeu consiste à mémoriser les différents chiffres et à les additionner sur chaque chorégraphie.

Le 4ème duel met en exergue l’intelligence corporelle : Le Monde à l’envers.

Maxence, kinésithérapeute de 27 ans de l’Essonne et Pierre, chirurgien-dentiste à la retraite du Val de Marne portent des lunettes qui inversent la vision. C’est une épreuve de rapidité : simultanément, les deux candidats doivent réaliser des défis énoncés par Laurence Boccolini, mais attention, leurs repères seront perturbés par une paire de lunettes très particulière.

Pour le 5ème duel il faut avoir une intelligence verbale surdéveloppée : Le Space syllabes.

Pierre, parisien de 39 ans, vendeur et Gabriel, étudiant en master HEC de 21 ans en Gironde jouent l’un après l’autre. Des syllabes apparaissent en 3D, le participant doit les remettre dans l’ordre en les touchant afin de former un mot. (A chaque fois le mot est formé de 4 syllabes).

Le dernier duel requiert une bonne intelligence musicale : Tempo-trampo.

Martine, mère au foyer de 52 ans des Hauts-de-Seine et Virginie, bénévole de 39 ans également des Hauts-de-Seine sont face à des acrobates qui vont sauter sur des trampolines. A chaque saut correspond le son d’un instrument de musique (grosse caisse, cymbale etc). Les sauts vont s’enchaîner pour former une séquence musicale. Elles doivent ensuite dire si la séquence musicale interprétée sur les trampolines est identique à celle diffusée auparavant.

Les six champions des six formes d’intelligence vont ensuite s’affronter lors de la deuxième manche. La première épreuve de la 2ème manche fait appel à deux formes d’intelligence : l’intelligence logique et l’intelligence sociale. A l’issue de chaque épreuve, le candidat le moins performant sera éliminé. La 2ème épreuve fait appel à 3 formes d’intelligence… et ainsi de suite jusqu’à la grande finale. Pour remporter le titre de français le plus intelligent, les 2 finalistes devront s’affronter sur une épreuve pleine de suspense, qui fait appel aux 6 formes d’intelligence. Seul le plus complet et le plus polyvalent l’emportera.