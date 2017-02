Revoir la longue ovation justifiée pour Jean-Paul Belmondo aux César.

C'était le moment le plus attendu de la longue cérémonie des César 2017 hier sur Canal+ : un hommage à Jean-Paul Belmondo, comédien à la filmographie impressionnante et ex roi du box-office.

Pas de César d'honneur - à sa demande, sans nul doute - mais un hommage en trois temps.

Jean Dujardin est venu seul sur scène lire un texte consacré à Bebel. Un très bon magnéto de plusieurs minutes a suivi : un superbe montage de séquences de sa filmographie.

Puis Jean-Paul Belmondo est apparu au centre de la scène, entouré de nombreux acteurs, dont Guy Bedos, Claudia Cardinale, Franck Dubosc, Antoine Duléry, Béatrice Dalle, Claude Brasseur, Richard Anconina, Marthe Villalonga... Une très longue ovation sous les yeux de George Clooney et Pedro Almodovar.

Revivez ce beau moment :