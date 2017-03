Lancement ce lundi du jeu de lettres Tout le monde a son mot à dire.

Samuel Étienne, à la tête de Questions pour un champion, se serait sans doute bien passé de cette concurrence : dès ce lundi, entre 18h et 18h40 sur France 2, place au jeu de lettres Tout le monde a son mot à dire.

Une gymnastique quotidienne de l’esprit pour s’amuser avec la langue française et enrichir sa culture générale, annonce le diffuseur.

Autour de Sidonie Bonnec et d’Olivier Minne, deux équipes jouent en répondant à des questions. Chacune est constituée d’un candidat épaulé par deux personnalités : humoristes, comédiens, journalistes, chanteurs… Complices et complémentaires, Sidonie Bonnec et Olivier Minne sont les maîtres du jeu. Ils ont leur mot à dire également puisqu’ils animent et arbitrent les 4 manches et alimentent les réponses avec des infos originales et des anecdotes.

Les téléspectateurs, le public, les candidats, les animateurs jouent avec les lettres et les mots de la langue française pour se cultiver dans une ambiance chaleureuse et divertissante.

Sauriez-vous par exemple déterminer le genre de ces mots "OBÉLISQUE " ? Est-ce masculin ou féminin ? "STALACTITE" ? "SCOLOPENDRE "?

Laquelle de ces deux expressions existe ? « Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée » ou « À laver la tête d’un chien on attrape des puces ».

Reconnaissez-vous le titre des films qui se cache derrière ces détournements ? "LES PALOTS FONT DU SURF", "RACONTE-LE À TOUT LE MONDE", "CLÉMENTINE MANUELLE", "LES GROS KLEENEX" ...

Et dans l’ordre alphabétique, autour du thème de « La Presse », trouverez-vous les bonnes réponses à ces définitions ? A__R_C_E / Phrase en tête d’article pour retenir l’attention du lecteur ; B_U_L__E / Dead line dans une rédaction, avant l’impression ; C_R____U_E / Art de Plantu qui apporte une touche d’humour à la Une ; D___Y P__N___ / Journal de Loïs Lane et de Clark Kent (DAILY PLANET) …

Pour la finale, la pression monte, car seuls les deux candidats s’affrontent pour prétendre au titre de champion et revenir le lendemain.

Une production Banijay Productions / François De Brugada.

Réalisation : Gérard Pullicino.

Crédit photo © Gilles Gustine - France 2.