Audiences du jeudi 18 mai : la série Alice Nevers net leader.

Jeudi 18 mai 2017, TF1 poursuivait la diffusion de la saison 15 inédite de la série française Alice Nevers. Les épisodes Disparue et La mémoire dans la peau, avec Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli, étaient proposés. 5.8 millions de téléspectateurs pour l'épisode de 21 heures. 5.3 millions de moyenne pour les 2.

Au même moment, David Pujadas et Léa Salamé animaient en direct un numéro spécial législatives de L'émission politique. Un programme avec plusieurs plateaux, vu par 2.1 millions de téléspectateurs.

Fin de saison 2 de la série britannique The Missing sur France 3. Avec les épisodes Le passé et L'échange. Un million et demi d emoyenne pour ces deux parties.

Rediffusion du thriller français Taken sur M6, interprété par Liam Neeson et produit par Luc Besson. Ce succès international a attiré 1.8 million de personnes.