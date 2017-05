Des projets sur M6 pour Capucine Anav en lieu et place de TPMP ?

De nets changements sont annoncés la saison prochaine pour l'émission Touche pas à mon poste. Le cast des chroniqueurs n' y échappera pas.

Parmi les intervenants régulièrement autour de la table, Capucine Anav.

Selon les informations du magazine hebdomadaire Public - paru ce vendredi - la jeune femme quittera TPMP à la fin de cette saison. Elle aurait annoncé il y a quelques jours cette décision à Cyril Hanouna.

Capucine Anav aurait des projets avec le groupe M6. Elle avait rendez-vous au siège de M6 en début de semaine, lit-on dans l'article.

Celle qui a été découverte via Secret Story compte actuellement un peu plus d'un million d'abonnés Twitter et participe encore régulièrement à Il en pense quoi Camille ? et TPMP sur C8. Elle ne devrait pas manquer de réagir à la publication de Public.