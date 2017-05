Histoire propose dès le 1er juin la série inédite « The Hollow Crown ».

Dès le 1er juin prochain, la chaîne Histoire propose la saison 1 inédite de la série de prestige « The Hollow Crown », en VOST.

L’adaptation épique des chefs d’oeuvre de William Shakespeare : Richard II, Henri IV et Henri V.

L’histoire de l'Angleterre, de la Cour de Westminster en 1399, jusqu’aux champs de bataille de France et d’Angleterre à travers le règne de trois rois, pendant 16 années. Famille, politique et pouvoir : The Hollow Crown raconte comment le destin de ces rois a façonné notre histoire.

Avec Jeremy Irons, Tom Hiddleston, Ben Whishaw, David Suchet, Rory Kinnear, Julie Walters, David Morissey, Michelle Dockery, Lindsay Duncan, Harry Lloyd, Lambert Wilson, Mélanie Thierry, Clémence Poésy, Géraldine Chaplin.

Une série produite par Sam Mendes (réalisateur de 007 Spectre, Skyfall et American Beauty), Gareth Neame (Downton Abbey, Rome) et Pippa Harris (Les Noces Rebelles).

Série récompensée aux BAFTA Awards (5 Prix).

RICHARD II (épisodes 1 à 3) les jeudis 1er juin et 8 juin dès 20h40.

HENRI IV (épisodes 4 à 8) le jeudi 8 juin à 21h30 et les jeudis 15 et 22 juin dès 20h40.

HENRI V (épisodes 9 à 11) 3 épisodes le jeudi 29 juin dès 20h40.

La saison 2 avec Benedict Cumberbatch, Judi Dench, Hugh Bonneville, Tom Sturridge sera diffusée en fin d’année.