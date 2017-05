La patrouille de France dans l'Ouest américain : document diffusé dans 66 minutes sur M6. Ce dimanche 14 mai à 17h20.

Le Grand Canyon, Monument Valley, le lac Powell, la baie de San Francisco et son majestueux Golden Gate, c’est dans ces décors légendaires que les 8 Alpha Jets de l'Armée de l'air française ont réalisé des shows aériens spectaculaires. Pour le plus grand bonheur des spectateurs américains et des Français expatriés.

Ambassadrice de l’aéronautique à l’étranger, la Patrouille de France est considérée comme l’une des meilleures formations acrobatiques au monde. Avec son leader, le Commandant Christophe Dubois, celle-ci effectue actuellement une tournée de deux mois aux Etats-Unis pour célébrer les 100 ans de leur entrée en guerre dans le premier conflit mondial.

Moteurs de rechange, moyens de communication, kérosène : les 9 pilotes de la Patrouille sont accompagnés de 37 militaires mécaniciens pour assurer une logistique monumentale. 24 heures sur 24, ces hommes sont mobilisés pour réparer la casse sur ces machines soumises chaque jour à rude épreuve.

Le présentateur de « 66 Minutes », Xavier De Moulins, a eu le privilège d’embarquer à bord d’un Alpha Jet de la Patrouille de France repeint pour l’occasion aux couleurs du drapeau américain. Des sensations live lors d’un survol à couper le souffle au-dessus de Monument Valley et du Lac Powell.

Crédit photo © Olivier Ravenel - Armée de l'air.