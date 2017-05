Le discours d'ouverture de Nicolas Bedos aux Molières, et la clôture avec Fanny Ardant (Vidéo).

Hier, lundi 29 mai, Nicolas Bedos, maître de cérémonie pour la troisième fois, a animé depuis les Folies Bergère la 29e nuit des Molières.

Ce temps fort de la scène française, hommage annuel rendu au spectacle vivant, a distingué les artistes et les spectacles les plus remarquables de la saison 2016/2017, avec 19 récompenses et un Molière d'honneur, rappelle le diffuseur France 2.

Ci-dessous, le discours d'ouverture de Nicolas Bedos (avec notamment un clin d'oeil à la campagne de Mélenchon avec un hologramme sur scène) puis la clôture avec Fanny Ardant.

A noter cette phrase de Bedos, au milieu d'autres vannes : "Je salue Madame Delphine Ernotte, la Présidente de France Télé, qui entre deux licenciements est venue se distraire".