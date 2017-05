Retour d'Un trésor dans votre maison ce samedi sur M6.

Magazine présenté par Jérôme Anthony, Un trésor dans votre maison fait son retour sur M6 ce samedi 13 mai à 18h35.

Aujourd’hui, Jérôme Anthony et Elsa Gody ont une mission toute particulière. En effet, Gisella et Christian ont fait appel à euxcar ils ont deux objectifs : le premier est de désencombrer la maison et le second de trouver le trésor qui pourrait leur permettre de participer aux frais de mariage de leur fille Géraldine qui participe tout naturellement à cette journée.

Et parmi ces nombreux lots, il y a une lampe Degué et une bibliothèque dans le goût italien, mais il y a surtout des bijoux de famille, au milieu desquels trône une sublime bague solitaire qui séduit Elsa et donne l’occasion à un expert de nous faire partager les secrets du diamant.

Christian, lui, est un grand collectionneur. Il souhaite vendre certains lots issus de sa formidable collection « bistrot » tels que des siphons, des pyrogènes ou encore une plaque publicitaire en plâtre.