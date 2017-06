Hommage à Simone Veil ce soir dans C dans l'air puis dimanche sur France 5.

France 5 rend hommage à Simone Veil et diffuse ce soir à 17h45 un C dans l'air consacré à Simone Veil. Une émission en direct intitulée : Simone Veil, une vie de combats.

Bruce Toussaint reçoit : Roselyne Bachelot, Raphaëlle Bacque, grand reporter au journal Le Monde, Anne-Cécile Mailfret, présidente de la Fondation des femmes.

Dimanche à 17h30 : Simone Veil la loi d'une femme. Documentaire de 52'

Simone Veil, une des personnalités françaises les plus respectées, reste à jamais celle qui a fait adopter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse en 1975, loi qui portera son nom. Elle a oeuvré au Parlement européen dont elle sera la première Présidente en 1979. Son engagement placé au-dessus des contingences politiques l’amènera à présider la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Ce documentaire mesure les liens entre son héritage personnel, son enfance, son éducation, la déportation pendant son adolescence, et les engagements et les combats qu’elle a menés tout au long de sa vie.