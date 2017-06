Justine, Kathy, Nadia, Alessandra et Margaux : qui sera Reine du shopping sur M6 ?

Présenté par Cristina Cordula à 17h20 sur M6, de ce lundi à vendredi, Les reines du shopping a pour thème : Sophistiquée en robe cocktail pour un mariage.

Cette semaine, les 5 prétendantes au titre de Reine du Shopping sont :

Justine, 27 ans, bordelaise au style girly, affiche une grande confiance en elle et en son élégance. Et de l’élégance, il en faudra pour le thème de la semaine ce qui ne pouvait pas faire plus plaisir à Justine ! Enchaînant les essayages de robes sophistiquées, elle s’imaginera assister à un grand mariage.

Katharina, alias Kathy, 51 ans, dispose d’un dressing impressionnant dans un genre streetwear dont certaines pièces étonneront autant ses concurrentes que Cristina. Avec son style totalement opposé à la pièce maîtresse imposée dans le thème, cette pétillante coiffeuse belge ne cachera pas son appréhension mais ne perdra pas pour autant la frite...

Nadia, 32 ans, a pour habitude de mixer le streetwear avec des pièces girly. Venue du Havre, cette jeune coiffeuse aura la chance de tomber sur une boutique qui a pour cliente Eva Longoria. Subjuguée par les robes en rayon, la jeune havraise se rêvera en star hollywoodienne pendant son shopping…

Alessandra, 40 ans, première candidate corse de l’histoire des Reines du shopping, aura bien du mal à trouver son bonheur dans les boutiques… L’ambassadrice de l’Ile de beauté réussira-t-elle malgré tout à éblouir ses camarades de jeu et Cristina ?

Margaux, 22 ans, étudiante parisienne en web design, a pour expression favorite « c’est trop mimi » quand elle valide les essayages de ses rivales, mais quand elle n’aime pas, la benjamine le fait savoir cash !

Crédit photo © Vicente de Paulo - M6.