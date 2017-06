Programme événement : Conversations avec Mr Poutine du 26 au 29 juin sur France 3.

Épisodes 1 et 2 : lundi 26 juin à 20h55, suivi d'un débat "Faut-il avoir peur de Poutine ?"

Oliver Stone a interviewé le président russe plus d’une douzaine de fois sur une période de deux ans – la dernière entrevue remontant à février 2017. Un documentaire exceptionnel de quatre épisodes dans lesquels Poutine se livre avec franchise au célèbre cinéaste sur des sujets aussi brûlants que les accusations d’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine, la guerre en Syrie, ou encore le droit d’asile accordé à Snowden.

« Si Vladimir Poutine est le plus grand ennemi des Etats-Unis, alors nous devons au moins essayer de le comprendre », a déclaré Oliver Stone.

Pour tourner Conversations avec Mr Poutine (titre original, The Putin Interviews), diffusé pour la première fois, à partir du 12 juin prochain, sur la chaîne américaine Showtime, le réalisateur de JFK et de Platoon a obtenu un accès sans précédent au monde professionnel et personnel de Vladimir Poutine.

Le cinéaste américain trois fois oscarisé (Platoon, Né un 4 juillet pour la réalisation, et Midnight Express pour le scénario) a pu s’entretenir à de nombreuses reprises avec le président russe au Kremlin, et dans ses résidences officielles, à Sotchi, et en dehors de Moscou.

Des conversations exclusives dans lesquelles le leader russe a accepté de répondre à une série de questions aussi diverses que ses relations avec les présidents américains, de Clinton à Trump, ainsi qu’avec ses prédécesseurs, Eltsine et Gorbatchev, son accession à la présidence de la Russie, son lien avec le pouvoir, ou encore son rôle présumé dans l’élection présidentielle américaine de 2016. Livrant sa vision du monde, Vladimir Poutine se prononce sur le rôle de l’OTAN, la guerre en Syrie, l’Ukraine. Il évoque également l’héritage de Staline, de la perestroïka et de Reagan, la sécurité d’État et l’asile accordé à Edward Snowden.

Par son envergure, ce film consacré à Vladimir Poutine rappelle The Nixon Interviews, la série d’entretiens diffusés il y a juste quarante ans, en 1977, entre le journaliste David Frost et l’ancien président Richard Nixon.