Rendez-vous en terre inconnue avec le comédien Kev Adams.

Lu dans le quotidien Aujourd'hui en France : "Il a vendu la mèche sur Instagram. Kev Adams va s’envoler en « Terre inconnue ». Le comédien-humoriste a fait une entorse à la confidentialité de l’émission en annonçant lu-même la nouvelle".

Destination pas précisée.

A noter que ce programme événementiel est en perte de vitesse niveau audiences. 5,2 puis 5 et 4.1 millions de téléspectateurs pour les trois numéros les plus récents. De 2010 à 2012, trois autres numéros avaient cumulé entre 7.7 et 8.2 millions d'amateurs.

