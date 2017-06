Thierry Thuillier, directeur général de LCI, se dit très heureux d’accueillir Natacha Polony.

Née le 15 avril 1975, Nata­cha Polony est une jour­na­liste et essayiste spécialisée dans les questions d’éducation et de société. Agrégée de littérature moderne, elle démarre sa carrière de journaliste en 2002 au journal Marianne, après un court passage dans l’éducation nationale. Elle rejoint Le Figaro en 2009 et devient en 2010 une person­na­lité incon­tour­nable des émis­sions cultu­relles telles que « Ce soir ou jamais! » sur France 3. D’in­vi­tée, elle devient chro­niqueuse, notam­ment à partir de septembre 2011, pour « On n’est pas couché » sur France 2. En paral­lèle, elle se voit confier les rênes de la revue de presse de 8h30 d’Eu­rope 1 de 2012 à juin 2017 et crée l’émission « Polonium » sur Paris Première (2015-2017). En 2017, elle lance une web TV baptisée « Polony TV ».