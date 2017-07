Les informations concernant Koh-Lanta Fidji sur TF1.

Une présentation de presse de Koh-Lanta Fidji a lieu ce mercredi après-midi. Un rendez-vous à suivre cet automne sur TF1, avec comme de coutume Denis Brogniart.

Infos données :

- "D’un côté l’expérience et la sagesse, de l’autre, la fougue de la jeunesse et une motivation à toute épreuve !", équipes composées jeunes Vs aînés. "Le choc des générations".

- Les jaunes auront moins de 30 ans ; les rouges + de 30 ans.

- Pour la 1ère fois, 2 adversaires vont devoir collaborer, pour peut-être changer leur avenir dans l’aventure. A chaque épisode, 1 rouge et 1 jaune vont partir à la recherche de coffres mystérieux cachés.