La Grande Parade des Nations Celtes dimanche 6 août sur France 3.

Dimanche 6 août 2017 à partir de 17h50 (athlétisme avant) sur France 3 : La Grande Parade des Nations Celtes. Retrouvez les meilleurs moments de la Grande Parade qui aura défilé le matin-même à Lorient.

Véritable capitale des cultures celtiques, le festival met l'Ecosse à l'honneur de sa 47ème édition et c’est au travers plusieurs rendez-vous que les téléspectateurs seront invités à s’immerger au cœur cette manifestation majeure de l’été.

Point d'orgue du Festival, la Grande Parade est l'évènement incontournable de chaque édition. France 3 est au rendez-vous de ce moment phare du festival réunissant plus de 3 500 artistes venus de toute la planète celtique, qui défilent en costumes traditionnels dans les rues de Lorient pour un spectacle musical bigarré et intense. Yann Queffélec et Christophe Guyomard invitent les téléspectateurs à vivre de l’intérieur ce moment de fête populaire unique au monde et présentent cette année encore les musiciens, danseurs, bagadoù, cercles de danse, pipe bands et bandas de gaitas venus des quatre coins de la planète.