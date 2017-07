Tristan Waleckx et Matthieu Rénier prix Albert Londres pour Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien ?

Les Prix Albert Londres 2017 ont été remis ce midi à Paris.

La cérémonie a été dédiée à Véronique Robert, Stephan Villeneuve et Bakhtiyar Haddad disparus récemment en Irak dans l'exercice de leur métier d’informer.

79e Prix de la presse écrite pour Samuel Forey pour ses reportages publiés dans Le Figaro.

"Samuel Forey (36 ans) a déjà une grande expérience du reportage en terrain difficile, qu'il s'agisse de la couverture du printemps arabe en Egypte ou du conflit syrien, notamment dans la ville de Kobane tout juste libérée. Mais son traitement de la grande bataille de Mossoul pour Le Figaro, depuis l'automne 2016, a démontré, outre un courage et un sens du terrain évidents, une justesse de regard et une écriture d'une vivacité, d'une tendresse et d'un humanisme qui le classent à l'évidence dans la lignée d'Albert Londres. Des histoires, des images, des dialogues... Du journalisme de guerre à hauteur d'hommes, attentif aux gestes et aux regards, aux guerriers et aux civils, aux armes des djihadistes comme aux roses d'un jardin de la vieille ville. "

33e Prix audiovisuel pourTristan Waleckx et Matthieu Rénier pour Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien ? diffusé sur France 2 dans Complément d’enquête, le 7 avril 2016.

"Tristan Waleckx (33 ans) et Matthieu Rénier (34 ans) ont choisi un sujet plus périlleux et plus difficile qu'il n'y parait : l'industriel français, homme d'affaires et patron de médias, Vincent Bolloré. Autant dire qu'ils ont bourlingué, de la Bretagne natale du tycoon aux sièges de Vivendi et de Canal +, sans oublier l'Afrique (d'où proviennent 80 % des bénéfices du groupe), ses installations portuaires et ses plantations d'huile de palme ; et que le voyage visant à saisir la personnalité, mais aussi les méthodes, aspirations et ressorts de Vincent Bolloré fut compliqué. Le jury a apprécié la rigueur de ce travail qui illustre l'indépendance et l'audace de la télévision de service public en matière d'investigation."