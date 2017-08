Les real housewives de Beverly Hills : saison inédite dès le 4 septembre.

Nouvelle saison du docu-réalité « Les real housewives de Beverly Hills » dès le lundi 4 septembre à 11h50 sur la chaîne Téva.

Lisa V., Kyle, Lisa R., Eileen et Erika sont rejointes par Dorit, designer de mode mariée à l'agent artistique de Boy George.

Le début de saison 7 : Pour ses 45 ans, Erika organise une grande fête ayant pour thème le « Studio 54 » et invite toutes les real housewives. L'occasion pour elles de se revoir après les déboires de Dubaï. Et la tension est clairement encore palpable entre Lisa V. et Lisa R. et Eileen. Cette soirée est l'occasion pour Dorit, la nouvelle venue, de se faire connaître. Très vite, tout le monde l'apprécie...

