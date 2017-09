Box-office aux Etats-Unis : un week-end très faible !

Box-office aux Etats-Unis, week-end du vendredi 1 au dimanche 3 septembre 2017. Le grand calme dans les salles, faute de nouveautés...

La comédie policière The Hitman's Bodyguard, visible encore dans près de 3400 cinés, reste leader. Mais avec seulement 10 millions de dollars de recettes, soit un cumul de 55 millions en 17 jours.

Le film d'épouvante Annabelle : Creation, dans les salles depuis déjà 24 jours, se classe deuxième avec un peu plus de 7 millions de $ de recettes. Total à ce jour : 89 millions de recettes US, 228 millions de recettes mondiales, pour un budget de prod d'environ 15 millions. Jackpot.

A la 3ème position le drame Wind River, avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen, engrange 6 millions de $ ce week-end ; 18 millions depuis sa sortie.

Les films Leap ! et Logan Lucky complètent le top 5 et devancent Dunkerque (179 millions de dollars de recettes ; 419 millions sur la planète) et Spider-Man Homecoming (324 millions de recettes ; 746 millions à travers la planète).

Principale "nouveauté" : la sortie de Rencontres du 3ème type, bijou de Spielberg remasterisé. Un peu moins de 2 millions de recettes. Et indifférence totale pour le drame Tulip Fever...Ce long-métrage se contente d'1.2 million de recettes dans un parc supérieur à 750 cinémas.