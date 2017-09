La série inédite Ten days in the valley en Prime en novembre sur Polar+.

A découvrir en novembre sur la nouvelle née Polar+ : la série américaine inédite Ten Days in the Valley.

Créée et écrite par Tassie Cameron.

Jane Sadler est une productrice de télévision surbookée, et une maman célibataire confrontée à une séparation orageuse. Un jour, sa lle est kidnappée au milieu de la nuit... Tout comme le show télé très polémique sur la police qu’elle produit, l’enquête va complètement bouleverser ses repères. Le monde autour d’elle n’est plus que mystère. Très vite, elle comprend qu’elle ne peut plus faire confiance à personne.

Kyra Sedwick se glisse dans la peau de cette mère plongée dans un drame où vie intime et vie professionnelle entrent violemment en collision. À ses côtés, on trouve entre autres, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Malcolm-Jamal Warner, Josh Randall, Emily Kinney.