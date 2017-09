Jeudi 5 octobre à 23 heures sur France 2, au sommaire du magazine Complément d'enquête Complément d'enquête présenté par Thomas Sotto :

Ils sont Américains. Ils sont Blancs. Ils ont peur. Apparus dans les rues de Charlottesville le mois dernier, ces jeunes extrémistes sillonnent le pays le drapeau nazi en étendard et hurlent haut et fort leur haine des étrangers. Persuadés que les Noirs et les Juifs sont en train de les « remplacer », ils réclament une terre à eux, un Etat réservé aux « Blancs »… et font de plus en plus d’émules ! Qui sont ces nouveaux racistes à la parole décomplexée ? Comment peut-on encore militer pour l’apartheid ? Complément d’Enquête sur ces nouveaux racistes qui ne se cachent plus et qui réveillent nos vieux démons…

En France, est-ce que ça va vraiment mieux ? Pourquoi l'Hexagone ne compte-t-il que 2 maires à la peau noire sur 36000 communes? Sommes-nous, nous aussi, finalement bien plus racistes que nous le croyons ? La jeune députée Insoumise Danièle Obono accuse l'Etat. Elle reproche aux élites blanches de régner avec une mentalité de colons et pointe le racisme ordinaire des partis politiques. Entre mépris affiché et lettres d'insulte, des élus noirs racontent leurs quotidien.

En Israël, c’est une douloureuse histoire d’après-guerre qui resurgit et fait scandale : l’Etat est accusé d’avoir permis l'enlèvement dans les années 50 de centaines d'enfants juifs yéménites, offerts à des Israéliens en attente d’adoption. Aujourd’hui les Israéliens d'origine yéménite s’estiment toujours mis à l'écart, ils demandent des comptes.

USA : je suis raciste, et alors ? Un reportage de Guillaume Couderc et Annie Triboire.

Noirs de France : l’impossible élection. Une enquête de Julien Daguerre et Elouën Martin.

Israël : les enfants enlevés. Un reportage de Manuel Tissier et Mathieu Birden.

