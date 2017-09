Manu Payet maître de cérémonie des César 2018.

CANAL+, producteur et diffuseur exclusif de la 43e Cérémonie des César, et L’ACADEMIE DES ARTS ET TECHNIQUES DU CINEMA annoncent que Manu PAYET sera le prochain maître de cérémonie des César 2018.

Cet évènement culturel qui consacre les talents cinématographiques de l'année, aura lieu vendredi 2 mars 2018.

La cérémonie sera diffusée à partir de 21H00 sur CANAL+, en clair, en direct et en exclusivité depuis la salle Pleyel.

Manu Payet fait son retour sur scène, du 4 octobre au 31 décembre, au Théâtre de l'Oeuvre, avec son nouveau one-man show Emmanuel. Il est à l'affiche, le 24 janvier 2018, dans le long-métrage Budapest, une comédie réalisée par Xavier Gens.