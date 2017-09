Nouvelle bande-annonce de Coexister, la comédie de Fabrice Eboué.

Nouvelle bande-annonce de la comédie Coexister, film visible en salles le 11 octobre.

Un producteur de musique à la dérive décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints !

A propos de l'idée de ce long-métrage, Fabrice Eboué révèle qu'il cherchait une idée pour son nouveau projet, et est tombé par hasard sur YouTube sur un clip des Prêtres : "il s'agissait de trois prêtres qui, en reprenant des classiques de la chanson française, avaient vendu plus d'un million d'albums et connu une tournée triomphale. Ce qui m'avait frappé, c'est que l'un de ces trois prêtres, qui était juste séminariste, avait renoncé à sa vie d'homme d'église à l'issue de la tournée. Je me suis demandé ce qui avait pu se produire en lui au cours de cette tournée pour qu'il réalise qu'il n'y avait pas que Jésus dans la vie ! Je suis donc parti de ce principe, et puis j'ai décidé d'élargir le film aux autres religions."

Je me suis dit que la culture chrétienne ne parlerait sans doute pas à tout le monde, ajoute le comédien - réalisateur. "Comme on entretient un débat permanent en France entre les trois grandes religions monothéistes, pourquoi ne pas centrer l'histoire autour d'un prêtre, d'un imam et d'un rabbin ? J'ai ensuite rattaché ces personnages à l'univers de la musique que je connais bien, parce qu'il est assez similaire à celui du spectacle de one-man-show".