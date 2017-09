Découvrez la grille de Warner TV : Will, Claws, 4 Blocks, The Detour, Angie Tribeca...

A découvrir sur le canal 42 dans les offres Canal dès le 9 novembre : la chaîne Warner TV. Qui proposera nombre de séries issues du catalogue Warner Bros.

Parmi les fictions proposées ces prochains mois :

Nip Tuck, du lundi au vendredi à 12h45.

The Closer, du lundi au vendredi à 17h10.

Rizzoli & Isles, du lundi au vendredi à 18h45.

Claws, chaque lundi à 20h45.

Avec : Niecy Nash, Carrie Preston, Judy Reyes, Karrueche Tran...

Dans un misérable petit salon de beauté de Floride, cinq femmes aux tempéraments de feu se démènent pour s’offrir une vie meilleure. A la tête de la boutique, Miss Desna doit jongler entre les affaires et un frère mentalement handicapé à sa charge. Pour joindre les deux bouts, elle prend des risques en blanchissant de l’argent - entre deux manucures - pour un trafiquant peu respectueux. Heureusement, elle peut compter dans ce chaos sur le soutien de sa fidèle bande, composée de Jennifer, de la silencieuse Ann, de Polly et de la nouvelle recrue Virginia.

iZombie, chaque mardi à 20h45.

Avec : Rose McIver, Malcolm Goodwin, Rahul Kohli, David Anders...

Olivia Moore, surnommée Liv, une étudiante transformée en zombie, travaille en tant que médecin légiste afin de pouvoir profiter du festin que représentent pour elle les cervelles des défunts. A chaque bouchée, elle hérite des souvenirs de la personne. Cherchant désespérément un sens à sa vie, elle se rend compte qu’avec l’aide du détective Clive Babinaux, elle peut résoudre les affaires de meurtres et calmer ainsi les voix qui la tourmentent dans sa tête...

Will, chaque mercredi à 20h45.

Avec : Laurie Davidson, Olivia DeJonge, Mattias Inwood, Ewen Bremner... Au 16ème siècle à Londres, l’art du théâtre déchaîne les passions et amasse les foules, à l’image de la scène Punk Rock des années 70. Dans cet univers en ébullition, le jeune William Shakespeare tente de se faire une place. Sur un chemin semé d’embuches, Will doit prouver son talent, se heurtant au fanatisme religieux, la débauche de ce monde et ses propres démons. Une vision contemporaine de la naissance d’une légende.

Une série haute en couleur, retraçant les jeunes années du dramaturge William Shakespeare, par les créateurs de Gatsby le magnifique, Moulin rouge et Roméo + Juliette.The Closer,

4 Blocks, chaque jeudi à 20h45.

Avec : Kida Khodr Ramadan, Frederick Lau, Veysel Gelin, Maryam Zarée...

Toni prépare en cachette sa réorientation professionnelle pour sortir du trafic de drogues, de la prostitution et du blanchiment d’argent. Mais quand son beau-frère est arrêté lors d’un raid, impossible de quitter la tête du clan de Berlin-Neukölln. Cette série de gangsters rythmée et incarnée dresse le portrait d’un Berlin-Est sous tension. Le “Gomorra” allemand !

Falling Skies, du lundi au jeudi à 21h45.

The Detour, en décembre.

Avec Jason Jones, Natalie Zea, Ashley Gerasimovich, Liam Carroll...

En route pour des vacances qu’ils rêvent idylliques, Nate Parker Jr., sa femme Robin et leurs deux enfants Delilah et Jared se retrouvent confrontés à de nombreuses embûches : accidents, rencontres inattendues et catastrophes, ce road-trip va peu à peu se transformer en épopée et révéler la vraie personnalité de chaque membre de la famille.

The Detour est écrit et inspiré par la vie de couple de Jason Jones et Samantha Bee, nommée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde par le Time en 2017, et hôte du talkshow « Full Frontal with Samantha Bee ».

Angie Tribeca, en janvier

.Avec : Rashida Jones, Hayes MacArthur, Jere Burns, Deon Cole, Andree Vermeulen...

Angie est vétérante de l’unité d’élite de la police de Los Angeles, membre du RHCU (Really Heinous Crimes Unit – Unité des Crimes Vraiment Haineux). Véritable loup solitaire, l’inspecteur Angie Tribeca et ses collègues, mènent l’enquête sur des affaires des plus sérieuses : du meurtre d’un ventriloque à une vague de suicides de boulangers...

The Last Ship saison 4, en février ; Animal Kingdom en mars, Wrecked en avril...