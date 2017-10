Revoir les 2 belles prestations du vainqueur de The Voice Kids lors de la finale (vidéo).

C'en est fini depuis hier, samedi 30 septembre 2017, pour la quatrième édition du concours The Voice Kids sur TF1.

Cette année, les jeunes talents étaient coachés par Jenifer, Patrick Fiori et M. Pokora. Les six finalistes étaient Angelina, Leelou, Betyssam, Cassidy, Amandine et Antoine.

Et le très jeune futur artiste qui succède à Carla, Jane et Manuela est...Angelina, 9 ans, coachée par Patrick Fiori. Ses prestations lors de la finale, ci-dessous. All in you (Synapson) & Tous les mêmes (Stromaé).

Pour rappel, ce concours est réservé aux 6/15 ans. La version premium du concept reprendra cet hiver. Avec un quatuor de coachs composé de Florent Pagny, Pascal Obispo, Zazie et Mika.