Super Nanny, Sylvie Jenaly publie ses conseils.

Alors que la saison inédite du programme Super Nanny débute le 15 septembre sur NT1, Sylvie Jenaly publie ses conseils : On ne naît pas parent, on le devient.

Son immersion dans des familles désemparées, et parfois au bord de la crise de nerfs, lui a apporté une expérience incomparable qu’elle a souhaité partager dans ce livre, annoncent les éditions XO. Livre vendu autour de 17 euros dès le milieu de cette semaine.

Sylvie Jenaly : « J’ai vu tant de familles où la joie de vivre avait disparu. J’ai vu tant de mères avouer en larmes qu’elles ne supportaient plus leurs enfants. J’ai vu des enfants pousser leurs parents à bout avec une détermination impressionnante. J’ai vu des enfants se taper, s’insulter, dans des hurlements incessants… Et pourtant, rien n’est jamais perdu ! Car être parent n’est pas inné. Cela s’apprend. On a beau avoir toute l’envie du monde, si on ne possède pas quelques clés, on commet des erreurs. Au fil de ces pages, j’ai voulu vous transmettre tous mes conseils, toutes mes réflexions pour vous aider à retrouver, à la maison, le chemin du bonheur et de l’harmonie. Un foyer où parents et enfants s’épanouissent. Où chacun trouve sa place et réalise son rêve de famille. »