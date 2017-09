Via le quotidien Le Parisien : tournages de numéros du futur jeu Couple ou pas couple. Un rendez-vous animé par Jean-Luc Lemoine sur C8.

Pour tenter de reconstituer six couples, Caroline Diament a fait équipe avec Michèle Bernier. Et. Michèle Laroque et Pascal Elbé ont formé un autre binôme.