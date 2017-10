Agressions sexuelles sur mineurs : documentaire inédit et débat le 15 novembre sur France 5.

En 2016, Flavie Flament racontait, dans un livre, son agression sexuelle à l’âge de 13 ans par le célèbre photographe David Hamilton.

Dans un documentaire diffusé le 15 novembre en première partie de soirée sur France 5, qui donne largement la parole à d’autres victimes, l’animatrice revient sur son combat pour rallonger le délai de prescription en matière de viol sur mineurs.

La diffusion du doc sera suivie d’un débat de 40 minutes animé par Marina Carrère d’Encausse.

Extraits des témoignages :

Alice, 46 ans, agressée par David Hamilton : « Je me suis sentie piégée, je faisais partie des élues, donc il fallait que je m’estime heureuse. La nuit où il y a eu le viol avec pénétration, je me suis dit, ça y est, j’ai plus rien, et au matin il m’a dit : “T’es plus vierge, champagne !” […] C’était la pire honte de ma vie et j’aurais pas pu le dire à mes parents. »

Élodie, 28 ans, agressée par David Hamilton : « Pour lui, il nous faisait vivre quelque chose d’exceptionnel, il nous sortait du caniveau. Moi, il me l’a clairement dit comme ça. Il avait plus de 70 ans, j’en avais 15. Il a fait paraître normal le fait de regarder des enfants […]. C’est quand même atroce d’avoir donné un nom artistique à un violeur multirécidiviste. »

Philippe, 60 ans, chef entreprise, violé à 12 ans par un inconnu : « Tu te retrouves avec un doigt dans le derrière, une b… dans la bouche ; je me souviens, très clairement, d’avoir mangé de l’herbe pour enlever le goût du sperme. J’utilise des mots crus, mais je ne supporte plus d’en entendre parler autrement. Le viol, c’est ça ! Dès le moment où il y a crime sur enfant, le mot prescription n’a pas de sens. »

Christophe, 52 ans, journaliste, violé pendant cinq ans par un ami de ses parents : « J’avais 9 ans. En fait, j’aurais dû le dire la première fois, après c’était très difficile […] parce que j’étais un enfant et que les enfants se sentent toujours coupables. […] Je trouve ça dingue que personne n’ait jamais rien vu. »

Alexandre, 43 ans, analyste financier, agressé dès 8 ans par un prêtre : « J’avais entre 8 et 12 ans et il pesait déjà 100 kg, c’était un grand bonhomme de 1,90 mètre, là pour le coup c’était une contrainte assez forte, c’est-à-dire que quand il vous serrait dans ses bras, vous ne pouviez vraiment plus bouger… »

Anthony, 36 ans, agressé dès 7 ans par un prêtre : « Les souvenirs me sont revenus il y a un an… La souffrance que j’ai endurée, avec mes crises qui sont très violentes, m’a beaucoup gêné dans ma vie scolaire, sociale, relationnelle, surtout avec les femmes et dans ma vie professionnelle aussi. »

Andy, 43 ans, footballeur professionnel, violé dès 11 ans par son entraîneur : « Encore aujourd’hui je peux visualiser la position dans laquelle j’étais, l’endroit où ça se passait. Quand je vais me coucher, je m’endors le dos contre le mur. Il n’existe pas de bon âge pour parler de tels traumatismes. »

Chaque année : environ 120 000 enfants sont agressés sexuellement ; 15 000 agressions dénoncées à la police ; 8 000 pédophiles interpellés et 800 condamnés.