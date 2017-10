Armelle Deutsch et Thibault de Montalembert sont épatants dans Harcelée, ce soir sur France 2.

Une fiction inédite à découvrir ce mercredi à 21 heures sur France 2 : le drame français Harcelée, récompensé deux fois au dernier festival de La Rochelle.

Un téléfilm qui précédera un document consacré au harcèlement sexuel au travail. Puis Marie Drucker animera un débat.

Synopsis d'Harcelée : Après trois ans de congé parental pour s’occuper de son fils, Karine peine à retrouver un travail. C’est alors qu’elle rencontre Antoine, père de la meilleure amie de sa fille et cadre supérieur dans une grande entreprise de la région, qui lui propose de remplacer une collaboratrice partie en congé maladie. Karine est miraculeusement engagée et se voit confier des missions qui dépassent ses espérances. Mais le charismatique Antoine, d’abord charmant et prévenant, devient peu à peu autoritaire et manipulateur. Avec son omniprésence étouffante, il envahit la vie professionnelle de Karine, l’intimité de sa famille, et bientôt l’intégrité de son corps.

Mention pour l'interprétation :'Armelle Deutsch (Karine) et Thibault de Montalembert (Antoine) sont épatants.

Avec également Lannick Gautry (Sergio), Marie Barrouillet (Luna), Sabine Royer (Océane).