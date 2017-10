Harcèlement sexuel au travail, comment prévenir et réagir : documentaire inédit sur France 2.

A la suite du téléfilm inédit Harcelée, France 2 propose ce mercredi à 22h30 un documentaire inédit d’Andrea Rawlins-Gaston et Laurent Follea. Produit par CAPA Presse.

En France, 1 femme sur 5 est victime de harcèlement sexuel au travail. Comment réagir ? Comment prévenir ? Ce film donne la parole aux victimes et fait le point sur la loi.

Où s’arrête la séduction ? Où commence le harcèlement ? 3 Français sur 4 ont du mal à faire la différence. C'est "l'esprit gaulois", fait d'humour et de dérision voire de mépris à l'égard de celles qui s'en plaignent, qui fait souvent sens commun.

Harcèlement sexuel au travail, l’affaire de tous joue d'une réalisation originale et inattendue pour éclairer le débat, annonce France 2. Un quizz rythme le film. Il est animé par l’humoriste Guillaume Meurice et par Marilyn Baldeck, responsable de l’Association contre les Violences Faites aux Femmes au travail (AVFT). Une cinquantaine d’hommes et de femmes se prêtent au jeu des questions. Ils se trompent, commentent leurs réponses et réfléchissent ensemble.

Au fur et à mesure de ce quizz, les questions croisent les témoignages des victimes. Elles racontent les premières approches et l’engrenage qui s’enclenche. La manipulation du harceleur et le mutisme des collègues. La perte de l’emploi et les séquelles psychiques ou physiques.

Pour oser mettre les mots, pour oser se dresser contre son bourreau, il faut du courage, et parfois de l’aide. Nous sommes tous capables de jouer un rôle. C’est ce que démontre la séance de théâtre-forum qui vient clore le film. Une troupe d’acteurs recrée une situation de harcèlement, et les spectateurs sont invités à rejouer la scène. Une façon chaleureuse et libératoire de reprendre le pouvoir et d’inventer de nouveaux comportements. Pour que le harcèlement cesse, et que la honte change de camp.