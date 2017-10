Karim Benzema livre sa vérité dans un document inédit le 12 novembre sur Canal+.

Karim Benzema n’a pas joué en équipe de France depuis deux ans… Pour quelles raisons est-il devenu le paria de l’équipe de France et rejeté par une partie des Français ? Le dimanche 12 novembre en première partie de soirée sur Canal+, Benzema livre sa vérité dans un film documentaire inédit, signé Damien Piscarel.

Karim Benzema porte aujourd’hui le numéro 9 du plus grand club du monde, le Real Madrid. Pourtant il n’a plus joué avec l’équipe de France depuis le 8 octobre 2015. Selon Cristiano Ronaldo, triple Ballon d’or, Karim Benzema est "le meilleur attaquant du championnat espagnol et l'un des meilleurs dans le monde".

Dans un sondage publié en mars 2017, 78 % des Français interrogés ne souhaitent pas son retour en équipe de France. Génial, talentueux pour les uns, arrogant, racaille pour les autres, Karim Benzema suscite depuis le début de sa carrière tous les sentiments. Il est à la fois une icône et une polémique à lui tout seul. Pourquoi le footballeur le plus emblématique de sa génération est-il aussi rejeté par une partie des Français ? Comment Karim Benzema, ce sportif au talent mondialement reconnu et célébré par ses pairs, est-il devenu le paria de l’équipe de France ?

Karim Benzema livre sa vérité. Les Bleus, les affaires, son image, son rapport à la France et aux Français, les polémiques sur la Marseillaise, son entourage, le Real Madrid, Lyon, les doutes, la gloire.

Karim Benzema et ses proches répondent à toutes les questions, n’éludent aucune polémique. Ils dévoilent le vrai visage d’une personnalité méconnue du grand public.

Pendant 90 minutes, on découvre Karim Benzema comme on ne l’a jamais vu, annonce Canal : l’exigence au quotidien au Real Madrid, la pression des "socios", son quartier d’origine à Bron, ses années lyonnaises. Il retourne sur ces lieux où tout a basculé.

De grands noms du football témoignent et donnent leur avis sur le joueur et l’homme : Carlo Ancelotti, Franck Ribéry, Samir Nasri, Yoann Gourcuff, Yohan Cabaye, Gérard Houllier, Paul Le Guen, Cris, Juninho, Jean-Michel Aulas, Grégory Coupet, Sidney Govou, Zinedine Zidane… Des politiques, des journalistes, des sociologues apportent aussi un regard différent sur le cas Benzema.

Ce film, est-il souligné, "c’est aussi une plongée sans filtre dans la réalité du football professionnel, la construction d’un destin hors norme et, en creux, l’étude de la société française, ses rêves et ses aspirations comme ses crispations et ses malaises identitaires".