La série inédite Will programmée dès le 15 novembre.

Laurie Davidson, Olivia DeJonge, Mattias Inwood, Ewen Bremner sont au casting de la saison 1 de la série Will.

Au 16ème siècle à Londres, l’art du théâtre déchaîne les passions et amasse les foules, à l’image de la scène Punk Rock des années 70. Dans cet univers en ébullition, le jeune William Shakespeare tente de se faire une place. Sur un chemin semé d’embuches, Will doit prouver son talent, se heurtant au fanatisme religieux, la débauche de ce monde et ses propres démons. Une vision contemporaine de la naissance d’une légende.

Une série haute en couleur, retraçant les jeunes années du dramaturge William Shakespeare, par les créateurs de Gatsby le magnifique, Moulin rouge et Roméo + Juliette.

A découvrir dès le mercredi 15 novembre, en première partie de soirée sur Warner TV (Un épisode par semaine).

Chaîne disponible dès le 9 novembre en exclusivité sur Canal sur le canal 42 dans l’offre Essentiel Famille et également dans les offres Free TV Panorama by Canal, Orange Famille by Canal et My Canal.