Le rugbyman Aristide Barraud, victime des attentats du 13 novembre, raconte sa reconstruction.

Jeudi, Aristide Barraud se confie dans le journal L’Équipe à l’occasion de la sortie de son livre, Mais ne sombre pas, aux éditions du Seuil.

Le rugbyman durement touché dans les attentats du 13 novembre 2015, raconte comment son combat pour retrouver le terrain, en vain, lui a permis d’accepter et de se reconstruire.

A propos de sa volonté de rejouer au rugby, début 2016 : « À l’époque, j’étais en plein dans le combat pour reprendre le rugby. Il y avait beaucoup d’autopersuasion. J’ai bien vu que les gens avaient de moi l’image d’une sorte de super-héros. Mais non ! »

Son état de santé, deux ans après les attentats : « Ma tête est partie en couilles, j’ai fait des pas dans la folie. Je suis retourné dans des zones difficiles que j’avais atteintes en réanimation, des moments où tu n’es plus toi-même. Tout ça m’a fait peur. » … « Tous les jours, j’ai mal. À la tête à cause de tout le sang perdu et des produits qu’on a mis dans mon corps, à la cheville, aux côtes où je ressens parfois un courant électrique refaisant le chemin de la balle. Sur le terrain, je me ferais fracasser. »

Ses projets : « J’ai décidé de rester à l’écart du rugby pendant trois ans, malgré les offres de contrat comme manager ou entraîneur. Je veux prendre du recul, voir d’autres choses. Et je ne me sens pas soigné. Or, si des joueurs dépendent d’un entraîneur qui n’est pas sain, ils vont en pâtir […]. Là, j’ai encore en moi beaucoup de frustration, de colère, de tristesse. »

Concernant son livre : « J’aurais pu écrire un livre sur l’idée du « si tu veux, tu peux ». Mais c’est des trucs de mytho ça. Je voulais raconter l’envers du décor. »

Le bouquin sort ce jeudi et est présenté ainsi :